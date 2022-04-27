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"Мы хотим сделать это вторжение стратегическим провалом для России". - Нацсовет безопасности США

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 20:57
"Мы хотим сделать это вторжение стратегическим провалом для России". - Нацсовет безопасности США Фото: Нацсовет США высказался по поводу войны в Украине (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Запад становится все более решительным относительно войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Месяцами администрация Джо Байдена умоляла Путина найти "выгодный выход из конфронтации. Теперь США откровенно заявили, что их цель - это помочь Украине победить Россию и выключить путинскую военную машину, чтобы она больше не угрожала соседям в будущем.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы намерены сделать это вторжение стратегическим провалом для России. Одна из наших целей - это ограничить российскую способность сделать нечто подобное снова", - пояснил представитель Национального совета безопасности США.

Россия также теряет международное влияние. В этом месяце кандидатов от Москвы не избрали в четыре агентства ООН. Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Мечты Кремля о технологическом лидерстве умирают в степях Украины вместе с его солдатами.

"Супердержавы иногда проигрывают в необдуманных войнах. Это произошло с США во Вьетнаме и Афганистане. И именно такая судьба может ждать Россию в Украине. Выход из войны должен казаться Путину более привлекательным, чем еще несколько месяцев назад",- говорится в статье.

Напомним, ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя. Сейчас продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.

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