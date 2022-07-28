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"Мы будем очищать страну": СНБО призывает политиков сообщать о наличии второго гражданства

Фото: СНБО призывает политиков сообщать о наличии второго гражданства (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В СНБО анонсировали зачистку страны от агентов влияния РФ и призвали украинских политиков самостоятельно сообщать о наличии гражданства другой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, человек, который занимается политиков, должен публично сообщить о наличии другого гражданства, кроме украинского.

Вероятно, Данилов намекнул на ситуацию с изъятием украинского паспорт у бизнесмена Геннадия Корбана. Однако стоит отметить, что публичных доказательств наличия у Корбана второго гражданства нет.

"Мы будем и в дальнейшем настойчиво очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

После этого, Корбан попытася въехать в Украину. Однако при попытке пересечения границы у него изъяли паспорт. Пограничники аргументировали это президентским указом о лишении его гражданства.

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