МВС звернулося до українців в окупації через псевдовибори РФ

Міністерство внутрішніх справ України закликало українців в окупації не допомагати росіянам в організації псевдовиборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Telegram .

За інформацією відомства, ворог намагається легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни хочуть залучити українців в окупації до "голосування".

"МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами", - підкреслили в МВС.

Також там нагадали, що за добровільну допомогу окупантам в організації псевдовиборів передбачено відповідальність за колабораціонізм.

Вибори президента РФ

Нагадаємо, у Росії на 15-17 березня заплановано президентські вибори. Їх вирішили проводити не один, а одразу три дні.

Зокрема, вибори мають намір організувати на тимчасово окупованій території України, що є порушенням міжнародного права.

У рамках підготовки до псевдовиборів на тимчасово окуповані території вже направили пропагандистів.

При цьому результат виборів, найімовірніше, заздалегідь визначений - вкотре переможе диктатор Володимир Путін.