ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МВС звернулося до українців в окупації через псевдовибори РФ

Понеділок 05 лютого 2024 18:34
UA EN RU
МВС звернулося до українців в окупації через псевдовибори РФ Ілюстративне фото: МВС звернулося до українців в окупації через псевдовибори РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство внутрішніх справ України закликало українців в окупації не допомагати росіянам в організації псевдовиборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Telegram.

За інформацією відомства, ворог намагається легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни хочуть залучити українців в окупації до "голосування".

"МВС закликає українців, що залишаються на окупованих територіях, утримуватися від співпраці з окупантами", - підкреслили в МВС.

Також там нагадали, що за добровільну допомогу окупантам в організації псевдовиборів передбачено відповідальність за колабораціонізм.

Вибори президента РФ

Нагадаємо, у Росії на 15-17 березня заплановано президентські вибори. Їх вирішили проводити не один, а одразу три дні.

Зокрема, вибори мають намір організувати на тимчасово окупованій території України, що є порушенням міжнародного права.

У рамках підготовки до псевдовиборів на тимчасово окуповані території вже направили пропагандистів.

При цьому результат виборів, найімовірніше, заздалегідь визначений - вкотре переможе диктатор Володимир Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Вибори в Росії Війна Росії проти України
NEWS
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом