У МВС зробили заяву для "ухилянтів"

У Міністерстві внутрішніх справ України зробили заяву для чоловіків, які ухиляються від мобілізації та намагаються втекти за кордон, наголосивши, що не радять грати у "хованки" з прикордонниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
На відео, опублікованому МВС, показали, як прикордонники виявляють "ухилянтів", які намагаються незаконно виїхати за кордон для уникнення мобілізації.
"Не радимо ухилянтам грати в "хованки" з нашими прикордонниками", - йдеться у повідомленні.
Ухилення від мобілізації в Україні
Після запровадження воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, правоохоронці постійно розкривають нові схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.
Зокрема, нещодавно у Черкаській області правоохоронці викрили три схеми ухилення від призову до армії.
Також ми повідомляли, що жителя Кропивницького засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.
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