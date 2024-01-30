МВС взялося реформувати систему відбору в керівництво поліції, на черзі ДСНС

За словами глави МВС, він провів зустріч з керівником відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Джошуа Тембладором та аташе управління боротьби з наркотиками при посольстві США в Україні Тревісом Бруксом.

Головною темою зустрічі став прозорий та якісний відбір керівників Нацполіції.

Як зазначив Клименко, головні завдання у цьому питанні: осучаснити критерії та вимоги для обіймання керівної посади, чітко визначити терміни та відповідальні органи, які проводитиму перевірку кандидата. Ця перевірка має враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики.

Міністр уточнив, що ситуацію не змінять кардинально за кілька місяців, але механізм уже запущено.

"Наступна після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві необґрунтовані активи у розмірі 3,9 млн гривень.

Як зазначали джерела РБК-Україна, йдеться про Олександра Дибова.

Пізніше джерела розповіли, що Дибов сам написав рапорт на звільнення на тлі скандалу.