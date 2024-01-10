У МВС пояснили, як працює служба 112 в Україні: є відеодзвінки і не лише

Він пояснив, що перевага номера 112 полягає в тому, що є можливість зробити екстрений виклик одразу кількох служб.

"Можна викликати одразу три чи чотири служби залежно від ситуації, що сталася. Можна зателефонувати на 112 та викликати і швидку допомогу, і поліцію чи представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, наших рятувальників, чи представників газової служби", - уточнив чиновник.

Крім цього, як зазначив заступник міністра, служба 112 має можливість отримувати відеодзвінки. У такий спосіб служби приймають дзвінки жестовою мовою.

"Якщо громадянин не може говорити, він може зателефонувати на номер 112. По-перше, він може надіслати відповідне SMS-повідомлення на номер 112, що йому потрібна допомога, і отримати коротке посилання. По ньому потрібно перейти, і відразу номер телефону переадресовує на відеодзвінок", - розповів Тимченко.

Також у службі 112 є співробітники, які володіють англійською мовою та володіють польською мовою. Зараз йде набір операторів, які володіють румунською та угорською мовами.

Він нагадав, що служба 112 працює у Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Львівській областях.

"До 1 травня 2024 року має бути покрита вся західна Україна. Також 1 травня ми повинні запровадити роботу центру 112 у Дніпрі. До 1 вересня ми маємо покрити всю східну Україну. І 1 вересня ми маємо відкрити центр 112 в Одесі, а потім до кінця 2024 року покрити всю територію України", - додав чиновник.

Служба 112

Нагадаємо, з початку грудня у п'яти регіонах України розпочала свою роботу служба 112.

Як зазначав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, номер 112 значно прискорює процес з'єднання з екстреною службою.