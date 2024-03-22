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У МВС показали перші хвилини після ракетного удару по Хмельницькому (відео)

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому (km.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські поліцейські у Хмельницькому активно допомагали мирним мешканцям у перші хвилини після російського удару. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

У відомстві оприлюднили відео з бодікамерів патрульних, на якому зафіксовано перші хвилини після ракетного удару окупантів по Хмельницькому.

Поліцейські допомагали пораненим мирним жителям, а також діставали людей з-під завалів.

 

Ракетний удар 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Це була одна з наймасштабніших атак.

Росіяни застосували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, під обстрілом був Хмельницький. Там було порушено електропостачання після удару.

Більш детально про наслідки обстрілу окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниХмельницькийВійна Росії проти УкраїниРакетний удар