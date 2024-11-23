МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ про Голодомор

Голодомор в Україні

Українці у минулому столітті пережили три великі голоди - у 19921-23-х, 1932-1933-х та 1946-47-х роках. Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Точна кількість жертв Голодоморів невідома. Проте історики та дослідники вважають, що загинули мільйони українців.

Зараз близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Процес визнання геноциду пришвидшився під час повномасштабної війни.

Про те, якою була справжня мета Голодоморів в Україні, які це мало наслідки для нашого народу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також на YouTube-каналі РБК-Україна дізнайтеся, як українцям стирали пам’ять та чому світ має визнати геноцид.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.