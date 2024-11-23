МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ про Голодомор

В Україні оприлюднили тисячі кримінальних справ, пов'язаних з Голодомором. Вони доступні на електронній карті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

"Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою", - зазначив Клименко.

На електронній мапі МВС вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році.

Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних із діями радянських катів.

Голодомор в Україні

Українці у минулому столітті пережили три великі голоди - у 19921-23-х, 1932-1933-х та 1946-47-х роках. Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

Точна кількість жертв Голодоморів невідома. Проте історики та дослідники вважають, що загинули мільйони українців.

Зараз близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Процес визнання геноциду пришвидшився під час повномасштабної війни.

Про те, якою була справжня мета Голодоморів в Україні, які це мало наслідки для нашого народу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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