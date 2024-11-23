МВД обнародовало тысячи уголовных дел о Голодоморе

В Украине обнародовали тысячи уголовных дел, связанных с Голодомором. Они доступны на электронной карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

На электронной карте МВД уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году.

"Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом смирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать свою свободу", - отметил Клименко.