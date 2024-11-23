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МВД обнародовало тысячи уголовных дел о Голодоморе

Киев, Суббота 23 ноября 2024 13:08
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МВД обнародовало тысячи уголовных дел о Голодоморе Фото: МВД обнародовало тысячи уголовных дел о Голодоморе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине обнародовали тысячи уголовных дел, связанных с Голодомором. Они доступны на электронной карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

На электронной карте МВД уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году.

"Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом смирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать свою свободу", - отметил Клименко.

Голодомор в Украине

Украинцы в прошлом веке пережили три больших голода - в 19921-23-х, 1932-1933-х и 1946-47-х годах. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Точное количество жертв Голодоморов неизвестно. Однако историки и исследователи полагают, что погибли миллионы украинцев.

Сейчас около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Процесс признания геноцида ускорился во время полномасштабной войны.

О том, какая была настоящая цель Голодоморов в Украине, какие это имело последствия для нашего народа - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Голодомор
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