МВФ знизив комісії для позичальників: скільки заощадить Україна

Рада директорів МВФ 11 жовтня прийняла рішення щодо зменшення рівня своїх комісій, які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються. Україна може заощадити до 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення фонду .

В середньому розмір комісій зменшується на 36%, що зменшить доходи МВФ приблизно на 1,2 млрд доларів на рік.

Як зазначив постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован, це рішення також має позитивний вплив для України.

"Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 млн доларів. Приймаючи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років - 650-700 млн доларів. Не погано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн", - написав він.

Рішення МВФ

Як зазначала голова МВФ Крісталіна Георгієва, у складній глобальній обстановці та в період високих відсоткових ставок члени МВФ досягли консенсусу щодо пакету заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, одночасно зберігаючи фінансові можливості МВФ щодо надання підтримки країнам, що потребують.

Схвалені заходи зменшать вартість запозичень МВФ для країн-членів на 36%, або приблизно на 1,2 млрд доларів на рік. Очікувана кількість країн, що підлягають додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.

Це досягається за рахунок зниження маржі за процентною ставкою SDR, підвищення порогу для надбавок на основі рівня, зниження ставки для надбавок на основі часу та підвищення порогів для комісій за зобов'язання. Затверджений пакет набуде чинності 1 листопада 2024 року.

"Хоча вони суттєво знижені, збори та надбавки залишаються невід'ємною частиною кооперативного кредитування та системи управління ризиками МВФ, де всі члени роблять свій внесок і всі можуть отримати підтримку за потреби", - додала глава МВФ.

Високі ставки

МВФ брав додаткові збори багато років, щоб відмовити своїх найбільших позичальників від надмірної залежності від кредитора. Вищі світові відсоткові ставки, особливо від Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами від МВФ тепер перевищує 8%. Це вдвічі більше ніж до пандемії COVID-19. Тягар несуть переважно кілька країн, включаючи Аргентину, Єгипет та Україну.

Раніше повідомлялося, що середня вартість обслуговування всіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 року становила близько 2,1% річних. Обслуговування кредитів МВФ у 2023 році коштувало 8% річних.

На середин жовтня Україна заборгувала МВФ 9,8 млрд СПЗ (близько 13,2 млрд доларів). Борг України другий за величиною після Аргентини.