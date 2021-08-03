ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 04:06
МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики Фото: Кристалина Георгиева, глава МВФ (enterate24.com)
Автор: Артур Родивилов

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 млрд долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов", - говорится в заявлении.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%. По России прогноз повышен на 0,6 п. п. на этот год - до 4,4%, но снижен на 0,7 п. п. на 2022-й - до 3,1%.

Напомним, в МВФ заявили, что провели продуктивный разговор с президентом Украины.

Также сообщалось, что МВФ поможет Украине в управлении государственными финансами.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"