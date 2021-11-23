МВФ выделил Украине транш кредита на 700 млн долларов

Кроме того, МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил сегодня первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с 18-месячным соглашением о резервном кредитовании (SBA), которое было одобрено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов США, в результате чего общие выплаты в рамках действующего СБА составят примерно 2,8 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь от МВФ должна помочь украинским властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуть реформы.