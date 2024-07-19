МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему великого нелегального ринку сигарет

У матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами четвертого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" вперше йдеться про виклики наповнення українського бюджету податками через високий нелегальний ринок сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт міжнародної організації.

МВФ у своєму звіті посилається на дослідження, проведене консалтинговою компанією Kantar Ukraine, де рівень нелегальної торгівлі сигаретами оцінюється на рівні 22% ринку.

Індикативні розрахунки з використанням публічно доступних даних про імпорт ключових компонентів для виробництва сигарет (ацетатного волокна та сигаретних фільтрів) також свідчать про значну розбіжність між обсягами виробництва, заявленими в податковій звітності, та обсягами виробництва, які забезпечуються за рахунок цього імпорту.

"Наявність масштабного тіньового виробництва сигарет, яке уникає акцизного оподаткування, означає значні недоотримані доходи, які оцінюються в 17-31 млрд грн акцизного податку. Загальний податковий розрив може бути більшим, якщо врахувати несплату інших податків, особливо ПДВ", - йдеться у звіті МВФ.

У МВФ зазначили, що наразі в Україні існує потреба у відновленні фіскальної та боргової стійкості шляхом проведення фіскального коригування на основі стабільних доходів.

Зокрема, Національна стратегія доходів передбачає мобілізацію внутрішніх доходів в цілому, і, зокрема, на приведення акцизів на тютюнові вироби у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС.

Досягти цієї мети допоможе урядовий законопроект №11090, що передбачає переведення акцизів в євро на тютюнові вироби та податкову диференціацію на сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання. Зазначений законопроект підтримали ключові бізнес-асоціації.

Окрім вирівнювання ставок акцизів, влада має запровадити систему відстеження та контролю за обігом підакцизних товарів відповідно до норм ЄС, що планується зробити на початку 2026 року.

У червні 2023 року було прийнято Закон № 3173-IX, наразі триває робота над розробкою ІТ-рішень для впровадження системи відстежування обігу підакцизних виробів та проєктів підзаконних актів.

Як зазначалося, для наповнення бюджету парламент готується розглянути у другому читанні законопроекту №11090, що передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби з гривні в євро, підвищення акцизів до мінімального рівня в ЄС (EUR90 за 1000 штук сигарет) до 2028 року, повернення диференціації акцизу на ТВЕН та сигарети, запровадження спеціального механізму розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби з урахуванням валютного курсу.

За оцінками Мінфіну, це дозволить збільшити надходження до держбюджету у 2025 році на 0,6 млрд грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,4 млрд грн та у 2028 році – на 13,9 млрд грн.

Наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

Україна отримає транш фінансування обсягом близько 2,2 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягне близько 7,6 млрд доларів США.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.