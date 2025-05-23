У МВФ відповіли, яким має бути курс гривні

"Зараз у рамках програми Україна має режим таргетування інфляції, і саме на цьому зосереджена наша програма з Україною. Тож у них є режим таргетування інфляції", - сказала вона.

За її словами, Київ дуже зосереджений на забезпеченні стабільності того режиму грошово-кредитної політики, який є в України. "І, звичайно, це передбачає плаваючий обмінний курс", - додала Козак.

Таким чином, вона відповіла на запитання, чи є сенс для України розглядати використання євро як захисної валюти для гривні, з огляду на мінливий геополітичний сенс і те, що відбувається з доларом.

Транш МВФ

Козак нагадала, що зараз у Києві перебуває місія МВФ, яка веде переговори з владою України.

"Якщо ми подивимося на документи, які були опубліковані під час сьомого огляду, тієї, яка була схвалена Радою директорів певний час тому, виплата восьмого огляду становитиме близько 520 млн доларів", - сказала вона.

За її словами, обговорення тривають, і будь-яка виплата, як завжди, підлягає схваленню Радою директорів МВФ.

Курс долара в Україні

Режим таргетування інфляції - це монетарна політика, за якої центральний банк країни встановлює чітку цільову величину інфляції (зазвичай у вигляді річного відсотка) і вживає заходів, спрямованих на досягнення цієї мети.

Україна відмовилася від цього режиму після початку війни, і поки не повернула його повністю. НБУ використовує лише його елементи.

НБУ перейшов у режим "керованої гнучкості" курсу в жовтні 2023 року. До цього з початку війни курс долара до гривні був фіксованим. Зараз НБУ продає валюту на міжбанківському курсі, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій залежно від ситуації на ринку.