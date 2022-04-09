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МВФ создал специальный счет для Украины: куда пойдут деньги

Офис МВФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Совет директоров МВФ принял решение создать специальный административный счет для зачисления средств на поддержку Украины. Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НБУ.

Перечислять средства в фонд смогут государства-члены МВФ, международные организации и межправительственные образования. Его создание было инициировано канадским исполнительным директором в МВФ. Канада уже подтвердила свое намерение выделить 1 млрд канадских долларов (около 795 млн долларов США) для перевода на этот счет.

Национальный банк Украины инициировал встречу на следующей неделе с послами стран G7, чтобы обсудить будущую поддержку по наполнению нового счета для международной помощи.

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МВФ