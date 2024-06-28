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МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України

Ілюстративне фото: МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна невдовзі отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

Як розповіли у відомстві, Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

"Незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", - заявили в МВФ.

У Фонді зауважили,  що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.

Що передувало

Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Рада директорів МВФ може схвалити четвертий перегляд програми з Україною.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що у разі схвалення Україна отримає транш вже на початку наступного тижня.

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