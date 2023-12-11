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МВФ схвалив другий перегляд програми для України: яким буде наступний транш

Фото: МВФ схвалив другий перегляд програми для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний валютний фонд сьогодні, 11 грудня, вирішив схвалити перегляд програми для України. Це дозволить нашій країні отримати транш у розмірі близько 900 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України у МВФ Владислава Рашкована у Facebook.

"Рада директорів (МВФ - ред.) сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу у розмірі близько 900 мільйонів доларів", - написав Рашкован.

Він оприлюднив відео, на якому директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. На ролику також є президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни.

Перегляд програми для України

Нагадаємо, ще в п'ятницю, 8 грудня, стало відомо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня розгляне питання про другий перегляд Програми розширеного фінансування EFF.

У разі перегляду Україна зможе отримати новий транш від МВФ у розмірі близько 900 млн доларів.

Вже сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський на тлі такої інформації зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Новина доповнюється…

 

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