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Интервью

В МВФ не считают Украину бедной развивающейся страной

НовостиЭкономика    22.03.2018 - 19:35
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/worldbank)
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/worldbank)

В Фонде считают, что снижение доходов в Украине является временным

Международный валютный фонд (МВФ) не считает Украину развивающейся страной с низким доходом, и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом. Об этом говорится в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в низкодоходных странах, что развиваются, опубликованном МВФ сегодня, 22 марта.

В список развивающихся стран с низким доходом (Low Income Developing Countries - LIDCs), в 2014 году было внесено 60 стран.

Однако две страны - Восточный Тимор и Украина - в 2014 в этот список не были внесены, хотя уровень доходов в пересчете на одного гражданина этих стран был ниже того уровня, когда страны включаются в группу LIDCs, на 19% и 14% соответственно.

"...падение уровня доходов в Украине в основном отражает влияние вооруженного конфликта", - сообщается в исследовании.

Кроме этого в МФВ добавляют: "Уровень бедности в Восточном Тиморе, роль сельского хозяйства и уровня образования являются подобными тем, что характерны для типичных LIDCs. Уровень бедности, структура занятости, ожидаемая продолжительность жизни и уровень образования в Украине являются подобными тем, что характерны для типичной EME (emerging market economies - страны с рыночной экономикой, - ред.)".

Именно поэтому Восточный Тимор включили в обновленный список LIDCs, а Украину - нет.

"...снижение доходов в Украине отражает исключительные обстоятельства и, скорее всего, является временным", - отмечают в исследовании.

Фото: социально-экономические показатели (МВФ)

Напомним, в феврале сообщалось, что по информации Государственной службы статистики, почти четверть украинцев (23,5%) получает более 10 тыс. гривен зарплаты.

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Теги: бедность, МВФ, уровень жизни
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