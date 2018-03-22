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У МВФ не вважають Україну бідною країною, що розвивається

НовиниЕкономіка    22.03.2018 - 19:35
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/worldbank)
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/worldbank)

У Фонді вважають, що зниження доходів в Україні є тимчасовим

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом, і пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом. Про це йдеться у дослідженні МВФ щодо макроекономічної ситуації в низькодохідних країнах, що розвиваються, опублікованому МВФ сьогодні, 22 березня.

До списку країн, що розвиваються з низьким доходом (Low Income Developing Countries - LIDCs), у 2014 році було внесено 60 країн.

Однак дві країни - Східний Тимор та Україна - у 2014 до цього списку не були внесені, хоча рівень доходів в перерахунку на одного громадянина цих країн був нижче того рівня, коли країни включаються в групу LIDCs, на 19% і 14% відповідно.

"...падіння рівня доходів в Україні в основному відображає вплив збройного конфлікту", - повідомляється у дослідженні.

Крім цього у МФВ додають: "Рівень бідності у Східному Тиморі, роль сільського господарства та рівня освіти є подібними до тих, що характерні для типових LIDCs​​​​​. Рівень бідності, структура зайнятості, очікувана тривалість життя та рівень освіти в Україні є подібними до тих, що характерні для типової EME (emerging market economies - країни з ринковою економікою, - ред.)".

Саме тому Східний Тимор включили до оновленого списку LIDCs, а Україну - ні.

"...зниження доходів в Україні відображає виняткові обставини і, швидше за все, є тимчасовим", - зазначають у дослідженні.

Фото: соціально-економічні показники (МВФ)

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що за інформацією Державної служби статистики, майже чверть українців (23,5%) отримує понад 10 тис. гривень зарплати

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Теги: бедность, МВФ, уровень жизни
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