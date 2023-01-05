ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 09:39
У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США Фото: заступник голови МВФ Гіта Гопінат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в США поки не взята під контроль, і Федеральній резервній системі ще рано оголошувати про перемогу у боротьбі із зростанням цін. Заступник глави МВФ Гіта Гопінат закликала центральний банк США прискорити підвищення ставок цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гопінат газеті Financial Times .

Вона сказала, що для ФРС важливо "підтримувати обмежувальну грошово-кредитну політику" доти, доки не стане очевидним "дуже певне, стійке зниження інфляції" у заробітній платі та галузях, не пов'язаних із продуктами харчування чи енергією.

"Якщо ви подивіться на індикатори на ринку праці, і якщо ви подивіться на дуже стійкі компоненти інфляції, такі як інфляція у сфері послуг, я думаю, стане ясно, що ще не стався перелом щодо інфляції", - сказала вона.

У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки в 2023 році, відображаючи війну Росії проти України, що триває, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки центральних банків для стримування цього цінового тиску.

Гопінат додала, що вона очікує, що економіка Китаю значно постраждає у найближчому майбутньому. Проте відновлення можливе пізніше цього року, оскільки попит у Китаї відновлюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки МВФ
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет