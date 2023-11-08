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МВФ попередив про значні ризики затяжної війни для економіки України

Україна, Середа 08 листопада 2023 11:47
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МВФ попередив про значні ризики затяжної війни для економіки України Фото: МВФ попередив про ризики (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України почала відновлюватися, проте тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональний прогноз МВФ для Європи.

Як зазначається в огляді, на тлі атак на інфраструктуру України, що тривають, економіка почала відновлюватися на початку 2023 року. Експерти МВФ прогнозують загальне зростання на рівні 1-3% у 2023 році.

За даними МВФ, відновлення пояснюється підвищенням стійкості підприємств та домогосподарств під час війни, чому сприяло відновлення внутрішнього попиту та покращення споживчих та ділових настроїв. Валютний ринок залишався загалом стабільним, чому сприяла значна міжнародна фінансова підтримка.

"Попри нещодавні позитивні результати, тривалість та інтенсивність війни становлять значний ризик для економічних перспектив. Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ та перспектив вступу до ЄС", - йдеться у доповіді.

МВФ попередив про значні ризики затяжної війни для економіки України

Прогнози НБУ та уряду

Національний банк України та Кабінет міністрів передбачають суттєве зниження "ризиків безпеки" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться у середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на більш консервативному, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих ризиків безпеки до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ передбачав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання подано з "урахування зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значного зниження "ризиків безпеки" у другій половині 2024 року.

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