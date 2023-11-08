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МВФ предупредил о значительных рисках затяжной войны для экономики Украины

Украина, Среда 08 ноября 2023 11:47
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МВФ предупредил о значительных рисках затяжной войны для экономики Украины Фото: МВФ предупредил о рисках (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины начала восстанавливаться, однако продолжительность и интенсивность войны представляют значительный риск для экономических перспектив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональный прогноз МВФ для Европы.

Как отмечается в обзоре, на фоне продолжающихся атак на инфраструктуру Украины экономика начала восстанавливаться в начале 2023 года. Эксперты МВФ прогнозируют общий рост на уровне 1-3% в 2023 году.

По данным МВФ, восстановление объясняется повышением устойчивости предприятий и домохозяйств во время войны, чему способствовало восстановление внутреннего спроса и улучшение потребительских и деловых настроений. Валютный рынок оставался в целом стабильным, чему способствовала значительная международная финансовая поддержка.

"Несмотря на недавние позитивные результаты, продолжительность и интенсивность войны представляют значительный риск для экономических перспектив. Среднесрочные перспективы зависят от исхода войны, масштабов расходов на реконструкцию, возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вступления в ЕС", - говорится в докладе.

МВФ предупредил о значительных рисках затяжной войны для экономики Украины

Прогнозы НБУ и правительства

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

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