МВФ покращив прогноз світової економіки, попри вплив війни РФ проти України

При цьому перспективи менш похмурі, ніж у жовтневому прогнозі, і можуть бути поворотним моментом, зазначається в прогнозі.

Прогноз щодо зростання ВВП на 2023 рік покращено з 2,7 до 2,9%. У 2022 році очікується зростання на 3,4% (жовтневий прогноз - 3,2%). 2024 року світова економіка зросте на 3,1%. Історичний середній показник (2000-1919 роки) становить зростання на 3,8%.

"Економічне зростання виявилося напрочуд стійким у третьому кварталі минулого року завдяки сильним ринкам праці, стійкому споживанню домогосподарств та бізнес-інвестиціям, а також кращій, ніж очікувалося, адаптації до енергетичної кризи в Європі", - зазначають у МВФ.

При цьому загальна інфляція нині знижується в більшості країн, навіть попри те, що базова інфляція, яка виключає волатильніші ціни на енергоносії та продукти харчування, ще не досягла піку в багатьох країнах.

Очікується, що глобальна інфляція знизиться з 8,8% у 2022 році до 6,6% у 2023 році та 4,3% у 2024 році, що все ще перевищує допандемічний (2017-2019 роки) рівень, що становив приблизно 3,5%.

Крім того, раптове відкриття Китаю прокладає шлях швидкого відновлення активності. "І глобальні фінансові умови покращилися, оскільки інфляційний тиск почав знижуватися. Це, а також ослаблення долара США в порівнянні з його листопадовим максимумом, принесли невелике полегшення країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються", - прогнозують у МВФ.

"Ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності, яка може дестабілізувати енергетичні чи продовольчі ринки та ще більше роздробити світову економіку", - зазначають у МВФ.