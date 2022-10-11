МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на следующий год

"Мировая экономика переживает ряд вызовов. Инфляция выше, чем наблюдалась за несколько десятилетий, вторжение России в Украину и затяжная пандемия COVID-19 ложатся тяжелым бременем на экономики. Прогнозируется, что мировой рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 и 2,7 процента в 2023 году", - говорится в заявлении.

По данным МВФ, это самый слабый уровень роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19. Экономики США, ЕС и Китая продолжат буксовать.

"Одним словом, хуже всего впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия", - говорится в отчете.

По прогнозам, глобальная инфляция вырастет с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, но снизится до 6,5% в 2023 году и 4,1% к 2024 году. Вторжение России в Украину привело к энергокризису в Европе, который резко повысил стоимость жизни и препятствует экономической деятельности.

Также война привела к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее снижение цен после соглашения по зерну в Черном море, что создало серьезные трудности для семей с низкими доходами по всему миру, особенно в странах с низкими доходами. Падение ВВП в Украине в 2022 году было оценено в 35%. В России падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%.

"Сокращение российской экономики менее серьезно, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе", - добавили напоследок.