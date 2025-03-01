МВФ погіршив прогноз щодо економіки України на 2025 рік

Економіка України залишається стійкою, незважаючи на три роки війни. За підсумками 2024 року реальне зростання ВВП оцінюється у 3,5%, однак у 2025 році воно може сповільнитися до 2-3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та тривалі бойові дії.

Інфляція продовжує зростати, сягнувши 12,9% у річному вимірі в січні, що зумовлено передусім зростанням цін на продукти харчування та оплату праці. У відповідь Національний банк України підвищив облікову ставку на 150 базисних пунктів із грудня.

Міжнародні резерви України сягнули 43 мільярдів доларів США станом на січень 2025 року, що стало можливим завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці.

Ризики для економіки залишаються надзвичайно високими через невизначеність щодо війни, перспектив миру та подальшого відновлення країни.