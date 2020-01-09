В МВФ объяснили укрепление гривны

Переводы средств от украинцев на заработках, рекордные урожаи и повышение спроса на национальные облигации - главные причины укрепление гривны. Об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью "Эспрессо".

Впрочем, первой причиной Люнгман назвал переводы средств от украинцев на заработках.

"Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились",- отметил он.

В МВФ также рассказали о возможных проблемах после подорожания гривны.

"Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары - это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле. Это именно для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле", - добавил он.

Но экспортерыы, когда они конвертируют свою валютную выручку, они получают меньше в гривнах, отметил Люнгман.

Однако, в украинских обменниках сегодня, 9 января 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.