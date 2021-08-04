МВФ обратит внимание на реформу рынка электроэнергии и тарифы на электроэнергию, - экономист

"Пока рынок электроэнергии никогда не был частью программы МВФ. Следующая точно будет иметь рынок электроэнергии, там у нас безумный бардак. И можно конечно снижать (тариф для населения - прим.) к нулю, например, но все равно за это кто-то заплатит. У нас уже сейчас безумная разница между ценами для населения и ценами для промышленности. Вот эту разницу покрываем мы с вами, по налогам", - отметил аналитик.

Он отметил, что на энергорынке существует огромный дефицит и кризис неплатежей.

"Эта дыра все равно ложится на бюджет, это наш с вами долг. Мы все равно за это заплатим. Действительно, государство должно помогать тем, кто нуждается в этой помощи. И такой механизм всегда есть - субсидии. То есть установите рыночные цены, да, это будет больно, для всех больно. Но если человек действительно бедный человек, то он нуждается и получит субсидии. И вообще не испытывает этих колебаний", - подчеркнул Фурса.