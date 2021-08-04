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МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії і тарифи на електроенергію, - економіст

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Київ, Середа 04 серпня 2021 12:35
МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії і тарифи на електроенергію, - економіст Фото: МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародний валютний фонд включить реформу ринку електричної енергії в наступну програму підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика Сергія Фурси.

"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна звичайно знижувати (тариф для населення - прим.) до нуля, наприклад, але все рівно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик.

Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.

"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш з вами борг. Ми все рівно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так ,це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.година при ринкових цінах вище 4 грн/кВт.годин. Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року. Він є в 4 рази нижчим ніж у країнах Європи.

3 серпня стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт.годин за рахунок скорочення видатків на ремонт ліній електропередачі.

За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх видатків домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки займає опалення і газ.

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