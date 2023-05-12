МВФ направить місію для першого перегляду програми з Україною наприкінці травня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні.

За її словами, у центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, "головним чином у галузях податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики".

Крім того, місія оцінить останні економічні та фінансові події та оновить перспективи та ризики для економіки як відповідно до базового сценарію, так і в рамках негативного сценарію, повідомила вона.

Козак нагадала, що влада України "взяла на себе дуже тверді зобов'язання і позначила чіткі терміни внесення найважливіших законодавчих змін". До них належать прийняття закону про відновлення зобов'язань чиновників щодо декларування активів, що очікується до кінця липня, внесення поправок до структури та закону про боротьбу з відмиванням грошей до кінця вересня, а також прийняття закону про розширення автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця грудня.