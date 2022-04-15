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МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны

Фото: Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к масштабному восстановлению Украины после войны против России. Кроме того, фонд поддержит страны, которые приняли украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт - это враг развития и процветания. Высокая стоимость войны калечила и продолжает калечить очень многие страны. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", - отметила она.

По ее словам, фонд уже предоставил Украины экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, а также запустил специальный счет, который дает безопасный способ дальнейшего финансирования Украины.

"И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", - подчеркнула Георгиева.

Она добавила, что МВФ работает над поддержкой стран-соседей, которые приняли украинских беженцев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, куда пойдут деньги со специального счета для Украины.

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МВФВойна России против Украины