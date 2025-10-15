ua en ru
МВФ дав прогноз щодо кількості населення України до 2030 року

Україна, Середа 15 жовтня 2025 10:59
UA EN RU
МВФ дав прогноз щодо кількості населення України до 2030 року Фото: МВФ оцінює населення України в 33 млн осіб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У разі припинення війни кількість населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook(WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

За оцінкою МВФ, готівкове населення України 2021 року становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, 2023 року - до 34,026 млн осіб, 2024 року - до 33,343 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2025 рік - 32,862 млн осіб
  • 2026 рік - 33,383 млн осіб
  • 2027 рік - 34,006 млн осіб
  • 2028 рік - 33,981 млн осіб
  • 2029 рік - 33,957 млн осіб
  • 2030 рік - 33,936 млн осіб.

Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).

Ніхто не знає, скільки населення в Україні

Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук у липні заявив, що через війну в Україні відсутні достовірні дані про те, скільки людей живе в країні.

У серпні Макарчук оголосив про плани до кінця 2025 року провести оцінку чисельності населення України. До цього терміну залишилося 2,5 місяця, але про старт проєкту поки не повідомляли.

