МВФ дав прогноз щодо кількості населення України до 2030 року
У разі припинення війни кількість населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз World Economic Outlook(WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.
За оцінкою МВФ, готівкове населення України 2021 року становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, 2023 року - до 34,026 млн осіб, 2024 року - до 33,343 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
- 2025 рік - 32,862 млн осіб
- 2026 рік - 33,383 млн осіб
- 2027 рік - 34,006 млн осіб
- 2028 рік - 33,981 млн осіб
- 2029 рік - 33,957 млн осіб
- 2030 рік - 33,936 млн осіб.
Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).
Ніхто не знає, скільки населення в Україні
Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук у липні заявив, що через війну в Україні відсутні достовірні дані про те, скільки людей живе в країні.
У серпні Макарчук оголосив про плани до кінця 2025 року провести оцінку чисельності населення України. До цього терміну залишилося 2,5 місяця, але про старт проєкту поки не повідомляли.