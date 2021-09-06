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МВД закупит электромобили для патрульной полиции

Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины закупит электромобили для патрульной полиции. Предполагается, что появятся полицейские патрули на Hyundai Kona.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, предполагается, что будут закуплены автомобили Hyundai Kona.

Фото: инфографика МВД

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Министерство внутренних дел УкраиныэлектромобилиПатрульная служба