МВД закупит электромобили для патрульной полиции

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, предполагается, что будут закуплены автомобили Hyundai Kona.

Фото: инфографика МВД