МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже

Министерство внутренних дел возобновило услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи. В сервисном центре МВД можно перерегистрировать машину с 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE, сообщили в пресс-службе.

"Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. Впоследствии будет восстановлено сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.

Напомним, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.