В МВД спрогнозировали, когда украинцы смогут свободно покупать пистолеты
Украинцы могут свободно покупать короткоствольное оружие уже со следующего года. Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.
"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - написал Андрусив.
По его словам, после законодательных аспектов определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.
"Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - допускает Андрусив.
Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко пояснил, как полномасштабная война повлияла на отношение украинцев к оружию.
Кроме того, ранее он также рассказал о рисках и ограничениях, которые необходимо учесть для легализации оружия в Украине.
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