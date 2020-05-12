В МВД сообщили о сбое системы электронной записи в сервисные центры

В работе сервисного центра Министерства внутренних дел произошел сбой, из-за технических проблем на данный момент не доступен сервис предварительной регистрации в электронной очереди. Об этом сообщили в главном сервисном центре МВД в Facebook.

Сообщается, что на данный момент зарегистрироваться онлайн в очередь можно лишь в сервисные центры Киева и Днепропетровской области.

"Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги сервисного центра МВД позвоните, пожалуйста, по справочный телефон регионального сервисного центра МВД в вашем регионе. Наши специалисты работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 мая, на фоне ослабления карантина начали свою работу сервисные центры МВД. При этом в министерстве призвали людей пользоваться электронной очередью.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.