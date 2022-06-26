В МВД сообщили о первом погибшем из-за ракетной атаки на Киев

Обновлено. В Нацполиции подтверждают гибель на одного человека.

"По имеющейся информации, 1 человек погиб. Сейчас известно о 4 раненых, среди которых 7-летняя девочка. В этот момент достали из-под завалов ее маму - 35-летнюю женщину. Она является гражданкой РФ, но длительное время проживает в Киеве", - сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко

Также Геращенко сообщил, что из-под завалов достали шестилетнюю девочку, она жива.

"Только что из-под завалов вытащили тело мужчины без признаков жизни...Предположительно, это отец спасенной только что девочки", - пишет он.

При этом мэр Киева Виталий Кличко сообщает также о спасении ребенка.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", - пишет Кличко.

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. После стало известно, что ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Там вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Все что известно на этот момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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