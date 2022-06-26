UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД сообщили о первом погибшем из-за ракетной атаки на Киев

Фото: стало известно о первом погибшем из-за ракетной атаки на Киев
Автор: Мария Кучерявец

Стало известно о первом погибшем из-за ракетного удара по многоэтажке в Шевченковском районе Киева. Мужчину вытащили из-под завалов без признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

Обновлено. В Нацполиции подтверждают гибель на одного человека.

"По имеющейся информации, 1 человек погиб. Сейчас известно о 4 раненых, среди которых 7-летняя девочка. В этот момент достали из-под завалов ее маму - 35-летнюю женщину. Она является гражданкой РФ, но длительное время проживает в Киеве", - сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко

Также Геращенко сообщил, что из-под завалов достали шестилетнюю девочку, она жива.

"Только что из-под завалов вытащили тело мужчины без признаков жизни...Предположительно, это отец спасенной только что девочки", - пишет он.

При этом мэр Киева Виталий Кличко сообщает также о спасении ребенка.

"Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", - пишет Кличко.

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. После стало известно, что ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Там вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Все что известно на этот момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетный удар