МВД о российском обвинении Маркива: логическая связь отсутствует

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предъявление украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинения в убийстве. В МВД заявили, что в обвинении логический связь отсутствует.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.

По его словам, бестолковым является пассаж Следкома РФ, что Маркив якобы стрелял в людей из автомата Калашникова, чтобы к "началу артиллерийского обстрела они не могли покинуть территорию в попытках спрятаться".

"Логическая связь напрочь отсутствует, ведь именно после выстрелов боевиков в свою сторону журналисты и начали бежать и прятаться, что является естественной реакцией человека", - написал он.

Более того, по словам Шевченко, Нацполиция установила, что выстрелы из стрелкового оружия осуществлялись с близкого расстояния 100-200 м, что соответствует местоположению именно боевиков возле железнодорожного переезда, а не украинских солдат сил АТО, которые были на горе Карачун за более 1700 м.

Напомним, российское следствие предъявило военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому его оправдал итальянский суд.

Ранее российский суд заочно арестовал и объявил Маркива в розыск.