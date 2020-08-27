МВД России начало проверку в связи с госпитализацией Навального

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.



Об этом сообщает ТАСС.

В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Алексей Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Также проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

В МВД РФ отметили, что на данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где пробыл до 22 августа. При этом российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало поспешной версию об умышленном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ проверят возможное вмешательство из-за границы в инцидент с Навальным.