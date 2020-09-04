В МВД разъяснили условие въезда в Словакию

Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией работает круглосуточно. Однако, при пересечении границы от лиц, следующих из Украины, требуют подтверждения регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, при пересечении границы требуют подтверждения регистрации на веб-странице: https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Подтверждение направляется на электронную почту, указанную на вышеупомянутой веб-странице. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабмина № 641 с изменениями внесенными постановлением № 757.

Также в ведомстве отмечают, что пропускная способность пункта пропуска - до 5000 человек, 1200 легковых и 250 грузовых транспортных средств в сутки. Однако, с введением карантинных ограничений, пассажиропоток существенно снизился - в среднем до 1200 человек и 600 транспортных средств в сутки.

"За минувшие сутки здесь оформлено 888 человек, 260 легковушек и 280 грузовиков. По состоянию на утро пятницы очереди легковых транспортных средств нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев, однако не для всех.

Кроме того, по состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины.