ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 14:33
В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн Фото: в МВД сообщили, как восстановить утраченное водительское удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Потерянное водительское удостоверение можно обменять обменять онлайн. Для этого необходимо выполнить действия в электронном кабинете водителя, а затем забрать удостоверение в выбранном сервисном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Для того, чтобы восстановить удостоверение, необходимо:

  • зайти в Электронный кабинет водителя, в разделе "Электронные услуги" выбрать "Восстановление и обмен водительского удостоверения",
  • заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки;
  • выбрать сервисный центр МВД, в котором вам будет удобно получить изготовленное водительское удостоверение;
  • подписать заявление с помощью КЭП или MobilеID;
  • оплатить услугу личной банковской картой;
  • перевить поступления на свою электронную почту квитанции об уплате;
  • получить автоматическое уведомление об успешной подаче заявления;
  • когда в Е-кабинете водителя статус Вашего заявления изменится на "проработано", можно забирать готовое водительское удостоверение в выбранном сервисном центре МВД без очереди.

Ранее в МВД сообщали, как обменять водительское удостоверение за пол часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права
NEWS
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит