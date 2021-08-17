В МВС розповіли, як відновити втрачене посвідчення водія онлайн
Фото: в МВС повідомили, як відновити втрачене посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Втрачене посвідчення водія можна обміняти обміняти онлайн. Для цього необхідно виконати дії в Електронному кабінеті водія, а згодом забрати посвідчення в обраному сервісному центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Для того, щоб відновитит посвідчення, необхідно:
- зайти в Електронний кабінет водія, у розділі "Електронні послуги" обрати "Відновлення та обмін посвідчення водія",
- заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки;
- оберати сервісний центр МВС, в якому вам буде зручно отримати виготовлене посвідчення водія;
- підписати заяву за допомогою КЕП або MobilеID;
- сплатити за послугу особистою банківською картою;
- перевити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату;
- отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заяви;
- коли в Е-Кабінеті водія статус вашої заяви зміниться на "Опрацьовано", можна забирати готове посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС без черги.
Раніше в МВС повідомляли, як обміняти водійське посвідчення за пів години.