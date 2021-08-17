ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В МВС розповіли, як відновити втрачене посвідчення водія онлайн

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 14:33
В МВС розповіли, як відновити втрачене посвідчення водія онлайн Фото: в МВС повідомили, як відновити втрачене посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Втрачене посвідчення водія можна обміняти обміняти онлайн. Для цього необхідно виконати дії в Електронному кабінеті водія, а згодом забрати посвідчення в обраному сервісному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Для того, щоб відновитит посвідчення, необхідно:

  • зайти в Електронний кабінет водія, у розділі "Електронні послуги" обрати "Відновлення та обмін посвідчення водія",
  • заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки;
  • оберати сервісний центр МВС, в якому вам буде зручно отримати виготовлене посвідчення водія;
  • підписати заяву за допомогою КЕП або MobilеID;
  • сплатити за послугу особистою банківською картою;
  • перевити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату;
  • отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заяви;
  • коли в Е-Кабінеті водія статус вашої заяви зміниться на "Опрацьовано", можна забирати готове посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС без черги.

Раніше в МВС повідомляли, як обміняти водійське посвідчення за пів години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення
NEWS
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує