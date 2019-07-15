МВД предупреждает о новой опасной для детей игре

Иллюстративное фото (twnews.at)

Игра "Исчезнуть на 24 часа" набирает обороты в странах ЕС

Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза. Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти, в правилах игры запрещается использовать любые средства связи.

“В случае исчезновения вашего ребенка - сразу звоните в полицию”, - говорится в сообщении.

Напомним, под Сумами повесился 12-летний мальчик. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области, ребенок был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. В полиции подчеркнули, что так называемые “игры смерти” могут быть причастны к трагедии.

Ранее также сообщалось, что в украинском сегменте интернета распространяется новая суицидальная игра "Красная сова", которая по сути является аналогом "Синего кита". По условиям игры, подписчики сообществ должны не спать более десяти дней и выполнять задания куратора.