ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД предупреждает о новой опасной для детей игре

Новости » Общество    15.07.2019 - 14:39
МВД предупреждает о новой опасной для детей игре
Иллюстративное фото (twnews.at)

Игра "Исчезнуть на 24 часа" набирает обороты в странах ЕС

Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза. Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти, в правилах игры запрещается использовать любые средства связи.

“В случае исчезновения вашего ребенка - сразу звоните в полицию”, - говорится в сообщении.

МВД предупреждает о новой опасной для детей игре

Напомним, под Сумами повесился 12-летний мальчик. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области, ребенок был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. В полиции подчеркнули, что так называемые “игры смерти” могут быть причастны к трагедии.

Ранее также сообщалось, что в украинском сегменте интернета распространяется новая суицидальная игра "Красная сова", которая по сути является аналогом "Синего кита". По условиям игры, подписчики сообществ должны не спать более десяти дней и выполнять задания куратора.

В Киеве заминировали все роддомы, школы и ряд ТРЦ
Новости Украины полицияиграСиний кит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь