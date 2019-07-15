ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС попереджає про нову небезпечну для дітей гру

Новини » Суспільство    15.07.2019 - 14:39
МВС попереджає про нову небезпечну для дітей гру
Ілюстративне фото (twnews.at)

Гра "Зникнути на 24 години" набирає обертів у країнах ЄС

Зафіксована нова небезпечна гра "Зникнути на 24 години", яка націлена на дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу. Суть гри - дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти, у правилах гри забороняється використовувати будь-які засоби зв'язку.

"У разі зникнення вашої дитини - відразу телефонуйте в поліцію", - йдеться в повідомленні.

МВС попереджає про нову небезпечну для дітей гру

Нагадаємо, під Сумами повісився 12-річний хлопчик. Як розповіли у відділі комунікації поліції Сумської області, дитина була знайдена вдома з мотузкою на шиї у стані клінічної смерті. У поліції підкреслили, що так звані "ігри смерті" можуть бути причетні до трагедії.

Раніше також повідомлялося, що в українському сегменті інтернету поширюється нова суїцидальна гра "Червона сова", яка по суті є аналогом "Синього кита". За умовами гри, підписники спільнот повинні не спати більше десяти днів і виконувати завдання куратора.

У Києві замінували усі пологові будинки, школи та ряд ТРЦ
Новини України полицияиграСиній кит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся