МВД предлагает бизнесу объединить системы видеонаблюдения

Заместитель министра иностранных дел Антон Геращенко предложил бизнесу объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления. Сейчас в Украине насчитывается 5 млн камер, которые принадлежат частным организациям.

Об этом он сообщил на брифинге во вторник, передает РБК-Украина.

"Мы хотим донести до предпринимателей всей Украины. Мы предлагаем всем торговым центрам, ресторанам и кафе сотрудничать с полицией, давать возможность подключаться к вашим системам наблюдения, которые работают на улице. Если вы хотите - то и к внутренним системам видеонаблюдения и таким образом делать Украину безопаснее", - сказал Геращенко.

По его словам, в Украине работают 5 млн камер наблюдения, которые принадлежат частным организациям. В частности, сегодня камеры одного из ТРЦ подключили к столичной системе "Безопасный город".

"Если поступит сигнал на 102, какое-то мошенничество или другое преступление, то полиции не нужно выезжать на место, тратить час или два… Мы сразу видим, что произошло", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в местах несвободы планируют использовать системы видеонаблюдения, портативные видеорегистраторы при применении мер принуждения, чтобы бороться с насилием в правоохранительных органах.

Также РБК-Украина писало, что 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.