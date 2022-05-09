МВД Польши о нападении на посла России: акция законная, эмоции украинцев понятны
Власти Польши рекомендовали российскому послу не возлагать цветы к мавзолею советских воинов в Варшаве, напомнили в МВД страны. Эмоции украинок, обливших дипломата красной краской, понятны, ведь их мужья сражаются в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского.
"Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным", - написал в своем Twitter глава МВД.
Министр добавил, что эмоции участниц акции украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите Украины, понятны. Он уточнил, что после инцидента полиция помогла российскому послу благополучно покинуть место происшествия..
Напомним, 9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка к месту захоронения погибших во Второй мировой войне советских солдат.
Отметим, после нападения на посла министерство иностранных дел России потребовало от польских властей "немедленно" организовать возложение венка к мавзолею.
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