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У МВС пояснили, як Путін може використовувати Придністров'я проти України

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 09:13
У МВС пояснили, як Путін може використовувати Придністров'я проти України Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Придністров'я може використовуватися Росією як плацдарм для здійснення удару по Україні або дестабілізації ситуації всередині країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Звичайно, подібна підготовка не проходить повз наших розвідок і ми також відповідно реагуємо для стримування і протидії виникненню будь - яких ймовірних провокацій або ударів", - заявив він.

Єнін підкреслив, що необхідно виходити з гіршого можливого сценарію, і не переоцінювати ті чи інші ризики і загрози.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", - заявив він.

Перший заступник голови МВС підкреслив, що російські спецслужби використовують території Придністров'я для активної підривної роботи проти України.

"І на це не потрібно закривати очі і сьогодні", - додав він.

Раніше стало відомо, що в Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Крім того, російські військові повідомили про новий-жовтий рівень небезпеки в Придністров'ї. До цього в регіоні був оголошений червоний рівень небезпеки.

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