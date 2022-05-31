У МВС пояснили, як Путін може використовувати Придністров'я проти України

Придністров'я може використовуватися Росією як плацдарм для здійснення удару по Україні або дестабілізації ситуації всередині країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Звичайно, подібна підготовка не проходить повз наших розвідок і ми також відповідно реагуємо для стримування і протидії виникненню будь - яких ймовірних провокацій або ударів", - заявив він.

Єнін підкреслив, що необхідно виходити з гіршого можливого сценарію, і не переоцінювати ті чи інші ризики і загрози.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", - заявив він.

Перший заступник голови МВС підкреслив, що російські спецслужби використовують території Придністров'я для активної підривної роботи проти України.

"І на це не потрібно закривати очі і сьогодні", - додав він.