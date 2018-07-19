В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса

Основной задачей является полная готовность к восстановлению контроля над госграницей

Заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Вадим Троян назвал ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса. Об этом заявил он во время заседания коллегии Администрации Государственной пограничной службы (ГПСУ), передает пресс-служба МВД.

По его словам основной задачей является полная готовность к восстановлению контроля над государственной границей.

Так, все подразделения МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Троян отметил, что когда начнется процесс - значительное количество работы должна взять на себя Государственная пограничная служба, а именно обеспечить восстановление контроля над государственной границей.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - отметил Троян.

Кроме того, особое внимание заместитель министра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.

Напомним, Аваков 6 июля обсудил с дипломатами стран "Большой семерки" стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД Украины.