У МВС назвали ключове завдання прикордонників у звільненні Донбасу

Основним завданням є повна готовність до відновлення контролю над держкордоном

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Вадим Троян назвав ключове завдання прикордонників у звільненні Донбасу. Про це заявив він під час засідання колегії Адміністрації Державної прикордонної служби (ДПСУ), передає прес-служба МВС.

За його словами основним завданням є повна готовність до відновлення контролю над державним кордоном.

Так, всі підрозділи МВС готуються до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Троян зазначив, що коли почнеться процес - значна кількість роботи повинна взяти на себе Державна прикордонна служба, а саме забезпечити відновлення контролю над державним кордоном.

"«Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував стратегію відновлення цілісності України та деокупації Донбасу «Механізм малих кроків». Ми пропонуємо повну реінтеграцію Донбасу в економічний, правовий і гуманітарний простір України. На Держприкордонслужбу покладається значна кількість роботи і відповідальність за відновлення держкордону", - зазначив Троян.

Крім того, особливу увагу заступник міністра звернув на створення Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту інформації МВС. Троян також додав, що ДПСУ отримає вертольоти типу Н125 і Н225 компанії Airbus.

Нагадаємо, Аваков 6 липня обговорив з дипломатами країн Великої сімки" стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків", розроблену МВС України.