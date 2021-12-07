Сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли минимум 13 человек. МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу министра.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", - сообщил Монастырский.

Он также призвал соблюдать правила дорожного движения. Глава МВД сообщил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки.